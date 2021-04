Le cremazioni dei corpi in India sono parte della quotidianità, sulle rive del Gange vengono cremati centinaia di corpi a pieno regime notte e giorno. (Di mercoledì 28 aprile 2021) Skip to content Le cremazioni dei corpi in India sono parte della quotidianità, la morte è concepita come parte della vita. Ogni giorno sulle rive del Gange vengono cremati centinaia di corpi. Secondo l’induismo Varanasi è l’unico posto sulla Terra che permette agli uomini di sottrarsi al ciclodelle reincarnazioni, andando direttamente al paradiso di Shiva. Nel corso dei secoli milioni di indùsono venuti a morire in questa città. Varanasi, come altre città, si affaccia sul Sacro Fiume Ganga (Dea Ganga, femminile) e ci ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Skip to content Ledeiin, la morte è concepita comevita. Ognideldi. Secondo l’induismo Varanasi è l’unico posto sulla Terra che permette agli uomini di sottrarsi al ciclodelle reincarnazioni, andando direttamente al paradiso di Shiva. Nel corso dei secoli milioni di indùvenuti a morire in questa città. Varanasi, come altre città, si affaccia sul Sacro Fiume Ganga (Dea Ganga, femminile) e ci ...

