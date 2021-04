Jean Pierre Moreno, l’aggressione omofoba (Di mercoledì 28 aprile 2021) Va in onda oggi il Maurizio Costanzo Show, alle 23:30 su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà Jean Pierre Moreno, il ragazzo vittima di aggressione omofoba con il compagno, Alfredo Zenobio. Jean Pierre è un ragazzo di 23 anni, originario del Nicaragua. Vive però a Roma dal 2018, ed è uno studente di Lingue per la Comunicazione Interculturale. Un giorno come tanti, era in attesa della metropolitana con il compagno Alfredo, quando un uomo si è letteralmente lanciato contro di loro. La loro colpa? Si stavano baciando. L’uomo ha inveito contro di loro, sferrando pugni, calci e sassate, riversando tutto il suo odio. Ma Jean Pierre ha prontamente agito difendendo lui e il compagno. Jean Pierre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Va in onda oggi il Maurizio Costanzo Show, alle 23:30 su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà, il ragazzo vittima di aggressionecon il compagno, Alfredo Zenobio.è un ragazzo di 23 anni, originario del Nicaragua. Vive però a Roma dal 2018, ed è uno studente di Lingue per la Comunicazione Interculturale. Un giorno come tanti, era in attesa della metropolitana con il compagno Alfredo, quando un uomo si è letteralmente lanciato contro di loro. La loro colpa? Si stavano baciando. L’uomo ha inveito contro di loro, sferrando pugni, calci e sassate, riversando tutto il suo odio. Maha prontamente agito difendendo lui e il compagno....

