Il vaccino monodose Johnson & Johnson è arrivato a Bergamo

Mercoledì 28 aprile il vaccino Johnson & Johnson, l'unico monodose finora, è arrivato in Italia. Lo ha annunciato l'Asst Bergamo Est di Seriate. "Questa tipologia di vaccino ha un target identico ad AstraZeneca, cioè è raccomandato per gli over 60 purché non siano estremamente vulnerabili – spiega Delia Bonzi, (in foto) direttore del Servizio Farmacia dell'Asst Bergamo Est – È un vaccino monodose, che quindi non necessita di una seconda iniezione: è importante per accelerare ulteriormente la messa in sicurezza della popolazione". Il Johnson & Johnson si conserva in freezer a ...

