Gabriel Garko | il toccante addio al papà morto | «Fai buon viaggio»

«Ciao papà, fai buon viaggio». Con queste parole Gabriel Garko ha annunciato su Instagram la morte del padre Claudio Oliviero. A corredo del triste messaggio, alcune fotografie che ritraggono l'uomo da giovane e insieme alla mamma dell'attore (all'anagrafe Dario Gabriel Oliviero).

