Forte scossa di magnitudo 6 in India | crolli e tanta paura tra la gente

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Terremotodi6: «tra la» Terremoto all’alba in, la, di6.1-6-3 secondo le prime stime, è stata registrata nello Statono dell’Assam, nell’area nord-est del Paese stamani all’alba. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. Al momento non si registrano vittime,

La scossa ha avuto epicentro nello stato indiano dell'Assam, vicino al confine con il Bhutan, ad una profondità di 16km. Il sisma ha causato danni agli edifici causando crepe anche nelle strade ma non ...Un forte terremoto, con conseguenti scosse di assestamento, ha colpito l'India, costringendo gli abitanti a riversarsi nelle strade di diverse ...