Festival del lavoro: Nicastro (Anpal), “Su politiche attive e competenze deve essere volta buona” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io credo che stavolta dovrà essere necessariamente la volta buona perchè il nostro Paese come gli altri paesi europei non si può permettere errori, per lavorare in maniera congiunta tra pubblici e privati nell’investimento sulle competenze. E’ previsto un investimento in politiche attive molto importante e a questo dovranno seguire interventi e misure per prevenire le conseguenze della crisi che stiamo già vedendo”. Lo ha detto Paola Nicastro, direttore generale dell’Anpal, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro on line su www.Festivaldellavoro.it, sulle misure previste anche dal Recovery plan sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io credo che stadovrànecessariamente laperchè il nostro Paese come gli altri paesi europei non si può permettere errori, per lavorare in maniera congiunta tra pubblici e privati nell’investimento sulle. E’ previsto un investimento inmolto importante e a questo dovranno seguire interventi e misure per prevenire le conseguenze della crisi che stiamo già vedendo”. Lo ha detto Paola, direttore generale dell’, intervenendo aldel, la manifestazione dei consulenti delon line su www.del.it, sulle misure previste anche dal Recovery plan sulle ...

