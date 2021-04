Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona' (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Koeman 'Juve, De Ligt obiettivo numero uno del Barcellona' Ora secondo " El Chiringuito " il club catalano è pronto a tornare alla carica per il centrale, obiettivo numero 1 di Ronald Koeman , suo connazionale, per rinforzare la difesa azulgrana. Un profilo ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 29 aprile 2021 ... al recupero di Liga e al calcio tedesco e portoghese Giovedì 29 aprile si disputa l'andata delle ... Da una parte c'è la squadra di Koeman che viene dal prezioso successo esterno contro il Villarreal ...

Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona' Metro Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona' Barcellona, 28 apr. - (Adnkronos) - "Non mi interessano le voci, non so se ci sia del vero o se magari Leo continuerà con noi. Per quel che mi riguarda deve chiudere la carriera qui". L'allenatore del ...

Barcellona, Koeman: “Grande rimonta in Liga, voci PSG-Messi non mi interessano” Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Granada, fondamentale per tornare in vetta alla classifica.

