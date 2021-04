Bollo auto Piemonte: Cirio sospende il pagamento fino al 31 luglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli automobilisti Piemontesi avranno più tempo per pagare il Bollo auto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno. Così ha stabilito la giunta guidata da Alberto Cirio. I contribuenti lo potranno pagare senza alcuna maggiorazione entro il prossimo 31 luglio 2021. La Regione Piemonte informa che la decisione è stata assunta dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Bilancio ai Tributi, Andrea Tronzano. “La pandemia incide ancora pesantemente sulle nostre vite – commenta Tronzano – È sembrato quindi naturale riproporre questa dilazione nei pagamenti che avevamo già attuato lo scorso anno”. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 aprile 2021) Glimobilistisi avranno più tempo per pagare ilin scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno. Così ha stabilito la giunta guidata da Alberto. I contribuenti lo potranno pagare senza alcuna maggiorazione entro il prossimo 312021. La Regioneinforma che la decisione è stata assunta dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Bilancio ai Tributi, Andrea Tronzano. “La pandemia incide ancora pesantemente sulle nostre vite – commenta Tronzano – È sembrato quindi naturale riproporre questa dilazione nei pagamenti che avevamo già attuato lo scorso anno”.

"Solo l'altro giorno si è detto che i passivi sarebbero stati coperti con l'alienazione dei beni di proprietà regionale e con il recupero dell'evasione, sul bollo auto non pagato " ha detto Fanelli " ...

