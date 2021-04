Variante indiana, Crisanti: 'Molto infettiva, serve quarantena vigilata' (Di martedì 27 aprile 2021) ' di Molto infettiva. serve una quarantena vigilata'. Lo sostiene il virologo , direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, a 'Buongiorno' su Sky Tg24.: 'Quello che ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) ' diuna'. Lo sostiene il virologo , direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, a 'Buongiorno' su Sky Tg24.: 'Quello che ...

