Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 20:10 (Di martedì 27 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Camera dei Deputati approva il recovery Plan nella risoluzione del presidente del consiglio Mario Draghi è passata con 442 voti a favore 19 contrari e 51 astenuti alle 15 il premio ha tenuto le sue comunicazioni azionato il piano metterà a disposizione dell'Italia 248 miliardi 82 per la crescita del Sud un miliardo per alloggi studenteschi e mezzo miliardo per borse di studio oltre 18 mila per il tuo problema se importanti semplificazioni per l'ecobonus da maggior parte la mappatura per avere entro il 2026 la banda larga ovunque entro il 31 luglio Il governo presenterà una legge delega per la riforma del sistema fiscale per draghi è auspicabile un'ampia condivisione politica emergenza covid della Lega dal governo attacca le decisioni sul coprifuoco alle 22 ...

