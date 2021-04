Traffico Roma del 27-04-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in centro molto trafficato il Lungotevere da Castel Sant’Angelo all’isola Tiberina verso Trastevere a complicare la situazione un incidente avvenuto sulle Lungotevere degli Anguillara all’altezza di Ponte cestio anche al Aurelio Ci sono rallentamenti per incidente in via Anastasio II in prossimità di via Dei savorelli sulla tangenziale code a tratti per ilda viale di Tor di Quinto alla Salaria verso San Giovanni proprio a San Giovanni abbiamo rallentamenti su via Cilicia dalla Colomba Piazza Galeria verso Piazza Tuscolo lavori di manutenzione programma questa notte all’interno di sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia chiusi dalle 22 alle 6 tra viale del Policlinico e viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio anche sulla Pontina questa notte sempre dalle 22 alle 6 e mi ha chiuso il tratto ...