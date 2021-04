Traffico Roma del 27-04-2021 ore 10:00 (Di martedì 27 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione migliora gradualmente il Traffico sul Grande Raccordo Anulare dopo gli ulteriori Disagi causati da un incidente sulla carreggiata esterna tra la diramazione Roma sud della Nomentana nessun cambiamento sulla carreggiata interna dove sono possibili rallentamenti per Traffico intenso tra Casilina e Appia sempre trafficato In quest’ultima ora è tratto cittadino della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est per chi va a Roma Maggiore prudenza sull’autostrada di Fiumicino dove non si escludono code a causa di un incidente tra il Crai via Isacco Newton è in direzione dell’EUR trafficate verso la città cassia-flaminia e Salaria ma senza particolari problemi a Roma in programma questa mattina alle 11 una manifestazione sul Largo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione migliora gradualmente ilsul Grande Raccordo Anulare dopo gli ulteriori Disagi causati da un incidente sulla carreggiata esterna tra la diramazionesud della Nomentana nessun cambiamento sulla carreggiata interna dove sono possibili rallentamenti perintenso tra Casilina e Appia sempre trafficato In quest’ultima ora è tratto cittadino della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est per chi va aMaggiore prudenza sull’autostrada di Fiumicino dove non si escludono code a causa di un incidente tra il Crai via Isacco Newton è in direzione dell’EUR trafficate verso la città cassia-flaminia e Salaria ma senza particolari problemi ain programma questa mattina alle 11 una manifestazione sul Largo ...

Castel Fusano. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti: la Polizia di Stato arresta 3 cittadini moldavi. ... sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sequestrato il pullman e la somma di 2630 euro in contanti rinvenuta nel corso dell'operazione. Roma, 27 aprile 2021.

S.MARIA C.V. Grave incidente sulla A1, traffico in tilt e code chilometriche S.MARIA C.V. – Grave incidente sulla A1 Roma-Napoli, all’altezza di S. Maria Capua Vetere. Traffico in tilt e code di oltre 20 km. Seguiranno aggiornamenti.

