R. cittadinanza: 76 denunciati, condannati mafia e parenti (Di martedì 27 aprile 2021) Carabinieri del comando provinciale di Catania e del Nil hanno denunciato 76 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque sono persone già condannate per mafia, le altre 51,...

Ultime Notizie dalla rete : cittadinanza denunciati R. cittadinanza: 76 denunciati, condannati mafia e parenti La Procura distrettuale ha emesso nei confronti dei denunciati un decreto di sequestro preventivo delle rispettive carte di reddito di cittadinanza. . 27 aprile 2021

Tentato furto in una scuola di Bagheria: arrestato giovane di 29 anni ... condannato il "boss" di Bagheria ? Covid, 25 multe: "Alt, documenti" e inveisce contro i carabinieri ? Operai in nero e con il reddito di cittadinanza: denunciati Tags: Bagheria · scuola

R. cittadinanza: 76 denunciati, condannati mafia e parenti - Sicilia Agenzia ANSA Catania, i clan gestivano il reddito di cittadinanza I Carabinieri del comando provinciale di Catania e del Nil hanno denunciato settantasei persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque sono soggetti già condannati per mafia, ...

I mafiosi che prendono il reddito di cittadinanza A Catania 76 persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente il reddito di cittidinanza. 25 di loro sono condannati per mafia ...

