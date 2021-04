«Procura di Roma, nel 2019 via vai di candidati al Csm» (Di martedì 27 aprile 2021) La testimonianza del pg di Firenze, Marcello Viola, davanti alla sezione disciplinare: «Nessuno mi disse “voterò per te” » Agli inizi di maggio del 2019 al Consiglio superiore della magistratura pare esserci stato un gran via vai di candidati per il posto di Procuratore di Roma, rimasto vacante a seguito del pensionamento, per raggiunti limiti di età, di Giuseppe Pignatone. La circostanza, inedita, è emersa ieri durante la testimonianza di Marcello Viola, Procuratore generale di Firenze, davanti alla Sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli. Viola è stato sentito nell’ambito del procedimento disciplinare a carico dei cinque ex togati del Csm che parteciparono la sera dell’ 8 maggio del 2019 all’incontro all’hotel Champagne di Roma con i deputati Cosimo ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) La testimonianza del pg di Firenze, Marcello Viola, davanti alla sezione disciplinare: «Nessuno mi disse “voterò per te” » Agli inizi di maggio delal Consiglio superiore della magistratura pare esserci stato un gran via vai diper il posto ditore di, rimasto vacante a seguito del pensionamento, per raggiunti limiti di età, di Giuseppe Pignatone. La circostanza, inedita, è emersa ieri durante la testimonianza di Marcello Viola,tore generale di Firenze, davanti alla Sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli. Viola è stato sentito nell’ambito del procedimento disciplinare a carico dei cinque ex togati del Csm che parteciparono la sera dell’ 8 maggio delall’incontro all’hotel Champagne dicon i deputati Cosimo ...

