Pres. Sassuolo: “A De Zerbi dico di pensarci bene e di restare. Non se ne pentirà” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, nell’intervista a La Gazzetta di Modena ha parlato anche del futuro di Roberto De Zerbi, sul quale è in costante Pressing lo Shakhtar Donetsk: “Al nostro allenatore dico solo una cosa: ci pensi bene, dorma la notte e alla fine scelga di rimanere al Sassuolo. Non se ne pentirà, ha un gruppo straordinario sotto tutti i punti di vista. E la soddisfazione è anche doppia quando vedi segnare a San Siro la doppietta decisiva a Raspadori, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile.”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Ilidente del, Carlo Rossi, nell’intervista a La Gazzetta di Modena ha parlato anche del futuro di Roberto De, sul quale è in costantesing lo Shakhtar Donetsk: “Al nostro allenatoresolo una cosa: ci pensi, dorma la notte e alla fine scelga di rimanere al. Non se ne, ha un gruppo straordinario sotto tutti i punti di vista. E la soddisfazione è anche doppia quando vedi segnare a San Siro la doppietta decisiva a Raspadori, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile.”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

