Lutto per il famosissimo attore Gabriel Garko: tragica morte del padre. Cos’è successo (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi, 27 aprile 2021, è un giorno molto triste per Gabriel Garko. L’attore ha infatti annunciato sui social l’addio al suo amato padre, Claudio Oliviero, scomparso nelle scorse ore. Alcuni scatti lo ritraggono da giovane, altri sono più recenti e li vedono insieme. Ciao papà… Fai buon viaggio. Nelle ultime settimane Garko aveva rilasciato un’intervista in cui parlava con preoccupazione delle condizioni di salute del padre. Nonostante avesse continuato a lavorare, l’ attore aveva confessato quanto fosse difficile sopportare la gogna mediatica dovuta all’inchiesta su mafie e petrolio in cui era stato coinvolto, ma la sua unica preoccupazione era Claudio. Di recente Gabriel Garko si è trovato al centro di un’inchiesta per frode ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) Oggi, 27 aprile 2021, è un giorno molto triste per. L’ha infatti annunciato sui social l’addio al suo amato, Claudio Oliviero, scomparso nelle scorse ore. Alcuni scatti lo ritraggono da giovane, altri sono più recenti e li vedono insieme. Ciao papà… Fai buon viaggio. Nelle ultime settimaneaveva rilasciato un’intervista in cui parlava con preoccupazione delle condizioni di salute del. Nonostante avesse continuato a lavorare, l’aveva confessato quanto fosse difficile sopportare la gogna mediatica dovuta all’inchiesta su mafie e petrolio in cui era stato coinvolto, ma la sua unica preoccupazione era Claudio. Di recentesi è trovato al centro di un’inchiesta per frode ...

Advertising

ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - GRETA1SGARBO : RT @Massimi47715989: Giudice arrestato: De Benedictis confessa e chiede scusa - Ultima Ora - ANSA - AndreaOleandri : RT @Cild2014: ?? Immagina se al lutto per la perdita di uno dei due genitori dovesse seguire il trauma di essere dichiarat? orfan? e adottab… - prettywho_ : perché non può dire niente a nessuno e dice di essere ancora a lutto per un precedente fidanzamento. La moglie ha c… - Massimi47715989 : Giudice arrestato: De Benedictis confessa e chiede scusa - Ultima Ora - ANSA -