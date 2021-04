La maggioranza si spacca sull'odg di Fratelli d'Italia che voleva abolire il coprifuoco (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Il coprifuoco continua a dividere la maggioranza di governo. L'Aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che ne chiedeva l'abolizione, ma Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto, mentre Pd, M5s e Leu si sono espressi per il no, facendo decadere l'odg. La decisione di Lega e FI di disertare il voto ha fatto infuriare i partiti di centrosinistra della coalizione. "Non può esserci una maggioranza a la carte, che decide di stare dentro o fuori, che non affronta con coraggio e fiducia unita e coesa il difficile momento che stiamo attraversando, mi auguro che la maggioranza comprenda che l'unità e la coesione non vadano mai messe davanti all'interesse di questo o quel partito ma all'interesse nazionale", ha detto la capogruppo ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Ilcontinua a dividere ladi governo. L'Aula della Camera ha bocciato l'ordine del giorno did'che ne chiedeva l'abolizione, ma Lega e Forzanon hanno partecipato al voto, mentre Pd, M5s e Leu si sono espressi per il no, facendo decadere l'odg. La decisione di Lega e FI di disertare il voto ha fatto infuriare i partiti di centrosinistra della coalizione. "Non può esserci unaa la carte, che decide di stare dentro o fuori, che non affronta con coraggio e fiducia unita e coesa il difficile momento che stiamo attraversando, mi auguro che lacomprenda che l'unità e la coesione non vadano mai messe davanti all'interesse di questo o quel partito ma all'interesse nazionale", ha detto la capogruppo ...

