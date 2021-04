Il boom economico di Draghi Una pietra tombale sull'austerità (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante il coprifuoco e il (parziale) lockdown che ancora non vengono tolti, è probabile che Draghi riesca a orchestrare un piccolo boom economico nel nostro Paese, qualcosa come un +4% del PIL, con la conseguenza che tra un anno, chi ha “salvato l’euro” - pur riconoscendo ora le ragioni degli eurocritici - appaia come il “salvatore” dell’economia italiana. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante il coprifuoco e il (parziale) lockdown che ancora non vengono tolti, è probabile cheriesca a orchestrare un piccolonel nostro Paese, qualcosa come un +4% del PIL, con la conseguenza che tra un anno, chi ha “salvato l’euro” - pur riconoscendo ora le ragioni degli eurocritici - appaia come il “salvatore” dell’economia italiana. Segui su affaritaliani.it

