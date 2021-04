Gessica Notaro: “Nessuna attenuante per Edson Tavares” la decisione della Cassazione (Di martedì 27 aprile 2021) Condanna confermata: nessuno sconto di pena per Edson Tavares condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni per aver sfregiato con l’acido la sua ex fidanzata Gessica Notaro. La Cassazione ha ufficialmente respinto la sua richiesta perchè: “Nessuna frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità di chi procura sfregi permanenti”. Video–> “Nessuna attenuante per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 aprile 2021) Condanna confermata: nessuno sconto di pena percondannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni per aver sfregiato con l’acido la sua ex fidanzata. Laha ufficialmente respinto la sua richiesta perchè: “frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità di chi procura sfregi permanenti”. Video–> “per L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15… - repubblica : Gessica Notaro, la Cassazione: 'Niente sconti né attenuati per l'ex che sfregia con l'acido' - A5359201 : RT @redazioneiene: “Nessuna frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità di chi procura sfregi permanenti”. La Cassazione s… - francibucce : RT @SkyTG24: Per la Cassazione nessuna frustrazione amorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi pe… - valeria_frezza : Caso Gessica Notaro, il verdetto della Cassazione: nessuna attenuante per l’ex che la aggredì con l’aci… -