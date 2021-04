Covid, l’Emilia Romagna punta sui sanificatori d’aria nelle scuole. Ma attende l’ok del Cts (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre si torna in classe per le ultime settimane di scuola in presenza di quest'anno scolastico, si pensa già al prossimo. Come in Emilia Romagna, che valuta l'installazione di panificatori d'aria nelle scuole. Ma prima si aspetta il parere del Comitato Tecnico Scientifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre si torna in classe per le ultime settimane di scuola in presenza di quest'anno scolastico, si pensa già al prossimo. Come in Emilia, che valuta l'installazione di panificatori d'aria. Ma prima si aspetta il parere del Comitato Tecnico Scientifico. L'articolo .

