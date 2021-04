Ciclismo | nasce il Giro di Svizzera femminile

(Di martedì 27 aprile 2021) Tramite il suo account Twitter, l’organizzazione deldiha annunciato la nascita di una versionedel Tour de Suisse. Una notizia che non può che far felici gli appassionati, dato che ilrosa, da quando sta ricevendo più spazio televisivo, è in netta ascesa e sta conquistando i più. La manifestazione in questione sarà composta da due tappe e si terrà il 5 e il 6 giugno. La gara si snoderà totalmente nella città di Frauenfeld. La prima frazione, infatti, prevede un circuito cittadino da affrontare tre volte, mentre la seconda è una cronometro di 10,9 chilometri. Gli organizzatori, per il futuro, però, ambiscono a espandere la manifestazione e a farla diventare una corsa composta da ben cinque tappe. Inoltre, essi puntano anche a entrare nel Women’s World Tour. La notizia è stata ...

