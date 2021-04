Calcio: Serie A, 8 squalificati per un turno (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite del 33° turno, ha squalificato 8 giocatori per una giornata: Rolando Mandragora e Simone Verdi (Torino), Jerdy Schouten (Bologna), Francesco Acerbi (Lazio); Goran Pandev (Genoa), Federico Ceccherini (Verona), Razvan Marin (Cagliari), Juan Musso (Udinese). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite del 33°, ha squalificato 8 giocatori per una giornata: Rolando Mandragora e Simone Verdi (Torino), Jerdy Schouten (Bologna), Francesco Acerbi (Lazio); Goran Pandev (Genoa), Federico Ceccherini (Verona), Razvan Marin (Cagliari), Juan Musso (Udinese).

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - borghi_claudio : Non parlo mai di calcio ma il Como da oggi è in serie B. Dopo un fallimento è un miracolo. Macchine e clacson per il lago. - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - sportface2016 : #SerieA | #Milan, buone notizie dall'infermeria: #Ibrahimovic torna ad allenarsi un gruppo - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout #SkySerieB #S… -