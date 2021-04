“Arrestato per scippo”. Uomini e Donne, l’ex tronista finisce in carcere. L’accusa pesante e i fatti (Di martedì 27 aprile 2021) Uomini e Donne, l’ex tronista nei guai. È finito in carcere con L’accusa di scippo. L’arresto nei giorni scorsi a Imperia. Non è il primo caso che coinvolge uno dei volti del programma di Maria De Filippi. Quello più eclatante era stato quello di Alessio Lo Passo, protagonista del dating show nel 2010, finito in cella con una condanna per tentata estorsione che gli era costata 5 mesi trascorsi in carcere. Proprio recentemente, dopo un lungo periodo di silenzio Lo Passo era tornato a parlare. Lo aveva fatto dalle colonne del magazine Nuovo in cui raccontava anche la sua nuova vita. “Ero diventato popolare, senza alcun merito, lo ammetto. Non sono più nemmeno l’ombra del ragazzo seduto sul trono di Uomini e Donne. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021)nei guai. È finito incondi. L’arresto nei giorni scorsi a Imperia. Non è il primo caso che coinvolge uno dei volti del programma di Maria De Filippi. Quello più eclatante era stato quello di Alessio Lo Passo, protagonista del dating show nel 2010, finito in cella con una condanna per tentata estorsione che gli era costata 5 mesi trascorsi in. Proprio recentemente, dopo un lungo periodo di silenzio Lo Passo era tornato a parlare. Lo aveva fatto dalle colonne del magazine Nuovo in cui raccontava anche la sua nuova vita. “Ero diventato popolare, senza alcun merito, lo ammetto. Non sono più nemmeno l’ombra del ragazzo seduto sul trono di. Mi ...

Advertising

Corriere : Positivo al Covid va al lavoro e in palestra e contagia 22 persone, arrestato per lesioni - HuffPostItalia : Sacerdote arrestato per violenza sessuale contro minori nell'Ennese - SirDistruggere : 'Perché se mio figlio è colpevole non è stato arrestato?' Perché lo Stato di Diritto presenza delle garanzie, le st… - SardusAutocton : RT @giuseppe_masala: Io ho deciso di nn vaccinarmi. Non dico tutto quello che penso per non essere arrestato. Purtroppo non sono riuscito a… - LaBudenovka : #Gramsci #27aprile 1945: Mussolini viene arrestato dalle truppe Partigiane a Dongo, vicino al confine con la Svizz… -