Zona gialla a Milano | dai parchi alle piazze è incubo assembramenti Sembra ' liberi tutti'

(Di lunedì 26 aprile 2021)- Non è un, dicono, ma vallo a spiegare a chi da mesi non attendeva altro. I giovani soprattutto, certo, ma non solo loro. Da oggi la Lombardia , come gran parte d'Italia, è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Read More In Evidenzae riaperture ristorazione bar: regole, orari, tavoli e coprifuoco 26 Aprile 2021 Torna lada oggi, 26 aprile, con nuove regole per bar e ristoranti, ...Read More In Evidenzae riaperture ristorazione bar: regole, orari, tavoli e coprifuoco 26 Aprile 2021 Torna lada oggi, 26 aprile, con nuove regole per bar e ristoranti, ...GENOVA - Primo giorno di zona gialla, primi ristoranti che aprono alla sera, all’aperto, ma anche le polemiche sulle regole che riguardano i pubblici esercizi e le altre categorie. Stasera a Liguria 2 ...RAVENNA. Con l’entrata dell’Emilia Romagna in zona gialla, è stato fissato il calendario delle riaperture, nel pieno rispetto di tutte le misure anti Covid in vigore, dei musei comunali e statali - di ...