Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 16 | 10

(Di lunedì 26 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi la camera comunicazioni di Mario Draghi sul recovery Plan ha trasmesso ieri al parlamento il testo definitivo prevede una pericolo 83 miliardi in più per la transizione ecologica rispetto alla bassa di venerdì 59 da 33 miliardi contro 57,50 è aumentato soprattutto la voce del licenziamento energetico degli edifici attraverso il super bonus Al 110% 3,73 miliardi in più Commentate di 910 milioni gli stanziamenti per il territorio e la risorsa idrica meno di 2,78 miliardi i fondi per rinnovabili idrogeno in mobilità sostenibile in recovery Fund per l’Italia non è unica per liberarsi da una cappa ventennale di bassa crescita ha detto Paolo Gentiloni commissario Ue agli affari economici Maury’s scrive da riaperture spinta alla crescita in Italia e quasi tutto in zonariaprono bar ...