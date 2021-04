Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 14:10 (Di lunedì 26 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in Italia in giallo attenzione riapertura il rischio assembramento le scuole superiori torno a fare lezione in presenza c’è la possibilità di cenare al ristorante all’aperto ma non di consumare al bancone bar il coprifuoco Resta alle 22 cambiamo ancora argomento recovery Plan oggi draghi lo presenta la camera Palazzo Chigi intervento epocale post-crisi l’impatto fino al 2026 di 16 punti per il 24 al Sud è il provvedimento che oggi verrà illustrato in dettaglio in aula della camera prima e poi al Senato dovrà essere inviato entro il 30 aprile a Bruxelles per l’approvazione più di un quinto della popolazione il 22,2% ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici Come fare muto bollette affitto spese per i pasti e quanto emerge da un’indagine Istat ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in Italia in giallo attenzione riapertura il rischio assembramento le scuole superiori torno a fare lezione in presenza c’è la possibilità di cenare al ristorante all’aperto ma non di consumare al bancone bar il coprifuoco Resta alle 22 cambiamo ancora argomento recovery Plan oggi draghi lo presenta la camera Palazzo Chigi intervento epocale post-crisi l’impatto fino al 2026 di 16 punti per il 24 al Sud è il provvedimento che oggi verrà illustrato in dettaglio in aula della camera prima e poi al Senato dovrà essere inviato entro il 30 aprile a Bruxelles per l’approvazione più di un quinto della popolazione il 22,2% ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici Come fare muto bollette affitto spese per i pasti e quanto emerge da un’indagine Istat ...

