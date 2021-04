Per Sgarbi "Grillo non è più un uomo pubblico dopo il video in difesa del figlio", secondo voi ha ragione? (Di lunedì 26 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

VittorioSgarbi : Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia.… - petergomezblog : Da Sgarbi a Fratoianni, una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis: “Toglie risorse alle mafie e po… - gieffeci71 : RT @nonelarena: #nonelarena Caso #Grillo, @VittorioSgarbi: 'Sono in rapporti molto stretti con i grillini della prima ora a cui Grillo ha c… - Ed52926520 : RT @Nico01042014: Sentire Sgarbi parlare della dignità della donna, solo per andare contro Grillo, oltre che ridicolo è vomitevole. Proprio… - popoloZeta : RT @nonelarena: #nonelarena Caso #Grillo, @VittorioSgarbi: 'Sono in rapporti molto stretti con i grillini della prima ora a cui Grillo ha c… -