Parco archeologico di Paestum e Velia | da oggi riapertura in sicurezza Prenotazione obbligatoria nei week-end

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il ritorno della Campania in zona gialla dà il lasciapassare alladeldi: da, lunedì 26 aprile, i due siti archeologici magno-greci saranno pronti a riaccogliere i visitatori in. “Il museo e l’area archeologica die l’area archeologica dipotranno essere visitati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e questa volta anche nei-end e nei giorni festivi, previa– spiega una nota – Assicurate tutte le misure di prevenzione anti Covid-19 come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i visitatori”. ...