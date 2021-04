Nasce la Buffon Football Academy Il portiere | “Ho sempre creduto nella formazione dei giovani”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ildella Juventus Gigi, anche se ancora non ha deciso il suo fututo da atleta, ha ben chiaro cosa voglia fare nel futuro, ovvero formare itrasmettendo la sua esperienza e avvicinando tanti ragazzi e ragazze al ruolo del. La sua esclusiva accademia mira a migliorare e perfezionare la tecnica di tantiattraverso il ‘Method’. É lo stessodella Juventus a raccontare la scelta di cimentarsi in questo percorso: “Laper offrire ai ragazzi e alle ragazze dagli otto ai sedici anni un percorso di alta specializzazione, volto a migliorare le capacità tecniche di chi sogna un futuro nel mondo del calcio – ha spiegato nel ...

Advertising

torinosportiva : Nasce il progetto Buffon Academy, il percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventa… - salvione : Nasce la Buffon Football Academy per formare i giovani portieri - zazoomblog : Serie A Buffon guarda al futuro e diventa allenatore portieri: nasce la sua Academy. I dettagli - #Serie #Buffon… - Mediagol : #SerieA, Buffon guarda al futuro e diventa allenatore portieri: nasce la sua Academy. I dettagli - napolista : Buffon, prove da allenatore: nasce la Buffon Football Academy Il giocatore della Juventus lancia il progetto di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Buffon

Corriere dello Sport.it

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "la sua ...Così ha deciso di aprire una scuola di formazione per giovani portieri, laFootball Academy . Il giocatore ha spiegato così l'iniziativa, che si svolgerà nelle località di Marina di ...Gianluigi Buffon è a un bivio: continuare a giocare con i colori della Juventus o guardare ad altro. Nel frattempo, l'ex portierone della Nazionale italiana pensa a qualcosa in favore delle nuove gene ...Da estremo difensore ad allenatore: la leggenda del calcio italiano mette a disposizione la sua esperienza per sostenere i più giovani: Se il Covid lo permetterà, i corsi partiranno il 13 giugno a Mar ...