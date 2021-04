La prossima regina «deve essere» Kate Middleton. Parola di zio Gary Goldsmith (Di lunedì 26 aprile 2021) «La prossima regina dovrebbe essere Kate Middleton». Perché lei «è nata per fare la regina». Ne è convinto Gary Goldsmith, l’«impresentabile» zio della duchessa di Cambridge. Il cinquantaseienne milionario, fratello di mamma Carole Middleton, in passato più volte ha messo in imbarazzo la nipote. Solo ne 2018, per dire, ha messo a segno una doppietta di scandali: è stato paparazzato mentre faceva pipì, ubriaco, in mezzo alla strada ed è stato arrestato per aver preso a pugni la sua quarta moglie. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) «La prossima regina dovrebbe essere Kate Middleton». Perché lei «è nata per fare la regina». Ne è convinto Gary Goldsmith, l’«impresentabile» zio della duchessa di Cambridge. Il cinquantaseienne milionario, fratello di mamma Carole Middleton, in passato più volte ha messo in imbarazzo la nipote. Solo ne 2018, per dire, ha messo a segno una doppietta di scandali: è stato paparazzato mentre faceva pipì, ubriaco, in mezzo alla strada ed è stato arrestato per aver preso a pugni la sua quarta moglie.

