La Figc vara la norma anti-Superlega | c’è l’ok del Consiglio federale all’espulsione per chi partecipa a competizioni e tornei privati

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lalache prevede l’espulsione dalleper chiad altrinon riconosciuti. A una settimana dallo strappo delle Top 12 europee – comprese Juventus, Milan e Inter – nel tentativo di creare la, arriva la risposta della Federcalcio al tentativo di scissione portato avdalle big della Serie A. Ilha votato sì all’unanime alla modifica dell’articolo 16 delle Noif, che ora prevede come “ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a nonre aorganizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla”. La ...

L ok dellaservir anche per l adesione a gare e tornei amichevoli. Sulla questione Superlega sono stato da subito sintonizzato con Ceferin. Ci trovavamo gi a Montreux, insieme a Boban, e il ...Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. Launa norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della Superlega: il progetto,...Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del ...La nuova norma è stata varata all'unanimità: chi si fa un torneo per fatti suoi verrà escluso. L'Inter ha votato contro l'Inter ...