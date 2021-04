Il passaporto sanitario di immunità è antidemocratico?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Barbara Stefanelli (foto Carlo Furgeri Gilbert). Una delle conquiste della nostra civiltà pre pandemica era la libertà di viaggiare. Grazie ai voli low cost, grazie alle tecnologie che hanno permesso esplorazioni virtuali e prenotazioni con un clic, grazie a un’ormai diffusa dimestichezza con le frontiere: avevamo imparato a costruirci percorsi individuali, flessibili, esotici eppure intimi. Poterci muovere, ad ogni età e con ogni budget, era ed è una forma di democrazia. Ci ritroveremo, invece, davanti a un muro di imprevisti e disallineamenti. Finiremo per rinunciare? Sconfinare non è sempre stato un modo di prendere aria, di uscire – non solo con i piedi – dai luoghi comuni? Attorno a questo interrogativo si innesta il confronto sul certificato vaccinale, che – certo – viene dopo la messa in sicurezza delle nostre vite o dell’economia e tuttavia tocca nel profondo le ...

