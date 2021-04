Giorgia, i 50 anni e le canzoni di una voce incantevole (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha sempre fatto musica che le somiglia Giorgia, tanto che ci sono titoli di suoi album che la definiscono alla perfezione come Senza paura o Spirito libero. Lei, infatti, ha sempre seguito il suo istinto, che l'ha portata a sperimentare e a mettersi in gioco, non temendo mai di perdere quella corona di regina della musica italiana che le è stata messa sul capo fin dagli inizi della sua carriera. E ora la quarta voce più grande al mondo (com'è stata definita da una celebre rivista musicale) può festeggiare i suoi primi 50 anni (compiuti il 26 aprile) con l'orgoglio di non aver ceduto mai alle lusinghe dell'omologazione, ma anche con quell'aria da ragazza della porta accanto che l'ha sempre accompagnata. In effetti, guardandola, non si direbbe mai che il tempo è passato e lei stessa, in una recente intervista, ha confessato di sentirsi ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ha sempre fatto musica che le somiglia, tanto che ci sono titoli di suoi album che la definiscono alla perfezione come Senza paura o Spirito libero. Lei, infatti, ha sempre seguito il suo istinto, che l'ha portata a sperimentare e a mettersi in gioco, non temendo mai di perdere quella corona di regina della musica italiana che le è stata messa sul capo fin dagli inizi della sua carriera. E ora la quartapiù grande al mondo (com'è stata definita da una celebre rivista musicale) può festeggiare i suoi primi 50(compiuti il 26 aprile) con l'orgoglio di non aver ceduto mai alle lusinghe dell'omologazione, ma anche con quell'aria da ragazza della porta accanto che l'ha sempre accompagnata. In effetti, guardandola, non si direbbe mai che il tempo è passato e lei stessa, in una recente intervista, ha confessato di sentirsi ...

