Covid, Zaia: 'Da giovedì in Veneto iniziamo a vaccinare i 60enni' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Oggi iniziamo un nuovo percorso, si passa alle responsabilità individuali: questa fase di convivenza con il virus è necessaria, spero ne usciremo imboccando la strada giusta senza avere nuovi contagi'... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Oggiun nuovo percorso, si passa alle responsabilità individuali: questa fase di convivenza con il virus è necessaria, spero ne usciremo imboccando la strada giusta senza avere nuovi contagi'...

