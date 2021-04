Covid, i dati di oggi: sale la percentuale dei positivi, è al 5,8% (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal bollettino del 26 aprile del ministero della Salute, sono 8.444 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia a fronte di 145.819 tamponi giornalieri. I decessi giornalieri sono 301, ma calano i ricoveri ordinari (-27) e quelli in terapia intensiva (-13), con 132 nuovi ingressi in un giorno in rianimazione Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal bollettino del 26 aprile del ministero della Salute, sono 8.444 i nuovi contagi di-19 in Italia a fronte di 145.819 tamponi giornalieri. I decessi giornalieri sono 301, ma calano i ricoveri ordinari (-27) e quelli in terapia intensiva (-13), con 132 nuovi ingressi in un giorno in rianimazione

Advertising

reportrai3 : Il 30 marzo Maria Letizia Di Liberti, dirigente della Regione Siciliana, è finita a domiciliari: i pm l’hanno accus… - reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - meb : “Un italiano su tre è immune” dichiara il fisico Battiston, che da mesi segue i dati sul #Covid. Bene, i vaccini st… - FtheBlack : RT @grigio2: La nuova frontiera del terrorismo Covid è l'India, come fu a suo tempo l'Africa per l'Aids. E' ragionevole? Beh, basta guardar… - OperaFisista : India, così vengono falsati i dati sui morti. Ecco perché la strage ci riguarda da vicino -