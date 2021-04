Coprifuoco, De Luca contro Lega: “Raccolta firme stupidaggine” (Di lunedì 26 aprile 2021) “La Raccolta firme della Lega contro il Coprifuoco? Mi pare una stupidaggine”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “La Lega è dentro il Governo – aggiunge De Luca – faccia le sue battaglie dentro il Consiglio dei ministri. La Lega dovrebbe dire come si contrasta l’epidemia nei luoghi di assembramento. Io sono per consentire l’apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23.30 avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell’ordine che controllano. Non è lì che si determina l’esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) “Ladellail? Mi pare una”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Laè dentro il Governo – aggiunge De– faccia le sue battaglie dentro il Consiglio dei ministri. Ladovrebbe dire come si contrasta l’epidemia nei luoghi di assembramento. Io sono per consentire l’apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23.30 avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell’ordine chellano. Non è lì che si determina l’esplosione del contagio, ma nella movida inllata, quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il ...

