Conferenza stampa Gravina: «Chi sarà in Superlega non parteciperà alle nostre competizioni» (Di lunedì 26 aprile 2021) Conferenza stampa Gravina: le parole del presidente FIGC dopo il Consiglio Federale che si è tenuto oggi Gabriele Gravina ha parlato in Conferenza stampa al termine del Consiglio Federale. Queste le parole del presidente della FIGC. ESCLUSIONE competizioni NAZIONALI – «Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione. Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma si riferisce alle licenze nazionali. È evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato. Chi ha interpretato la Super League come un atto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021): le parole del presidente FIGC dopo il Consiglio Federale che si è tenuto oggi Gabrieleha parlato inal termine del Consiglio Federale. Queste le parole del presidente della FIGC. ESCLUSIONENAZIONALI – «Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione. Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma si riferiscelicenze nazionali. È evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare adi natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato. Chi ha interpretato la Super League come un atto di ...

Advertising

acmilan : ??? The Coach's words on the eve of #LazioMilan Le parole del Mister alla vigilia della trasferta di Roma. Guarda l… - acmilan : #LazioMilan: non perderti la conferenza stampa di Mister Pioli alla vigilia della 33° giornata di #SerieATIM, Live… - Inter : LIVE! Vigilia di #InterVerona: in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte - radiobianconera : ?? #SuperLega ?? e contenzioso dei club con l’#Uefa ?? Gabriele #Gravina ???? risponde in conferenza stampa al nostro… - Gia_Passarelli : Albania 2021???? Conferenza stampa post elettorale Abbiamo segnalato gravi casi ??corruzione ??violenza ???voto di sca… -