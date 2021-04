Come sarà l’esame di laurea 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) La ministra dell’Università Maria Cristina Messa a Sky Tg24 ha spiegato oggi . “Le sessioni estive di laurea quest’anno saranno in presenza”, ha detto. “Dobbiamo comunque mantenere la doppia linea, in presenza e a distanza – ha precisato – E questo perché ci sono ragazzi che vivono fuori sede e che fanno fatica a ritornare per un mese solo”. l’esame di laurea 2021 sarà quindi in presenza anche se ci sarà la possibilità di farlo a distanza. Poi, parlando delle riaperture degli atenei la ministra ha ribadito che avverranno in base alla capienza. “I gruppi piccoli andranno in aula anche al 100%, mentre per le aule grandi da 400/500 persone verranno riempite al 30%”. Il numero varia a seconda delle classi”, ha detto. Il governo quindi prevede “la sessione di laurea ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) La ministra dell’Università Maria Cristina Messa a Sky Tg24 ha spiegato oggi . “Le sessioni estive diquest’anno saranno in presenza”, ha detto. “Dobbiamo comunque mantenere la doppia linea, in presenza e a distanza – ha precisato – E questo perché ci sono ragazzi che vivono fuori sede e che fanno fatica a ritornare per un mese solo”.diquindi in presenza anche se cila possibilità di farlo a distanza. Poi, parlando delle riaperture degli atenei la ministra ha ribadito che avverranno in base alla capienza. “I gruppi piccoli andranno in aula anche al 100%, mentre per le aule grandi da 400/500 persone verranno riempite al 30%”. Il numero varia a seconda delle classi”, ha detto. Il governo quindi prevede “la sessione di...

Università: la ministra spiega come sarà l'esame di laurea 2021