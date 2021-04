Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 25 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 25 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Compagnia del Cigno 2 ha totalizzato in media 3390 spettatori (share 14.69%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 3152 spettatori (share 14.20%). Su Italia1 il film Bumblebee ha ottenuto 1290 spettatori (5.56%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha totalizzato 1216 spettatori (4.61%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 992 (3.92%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2678 spettatori (10.26%) nella puntata vera e propria e 1789 (8.07%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il film Il Miglio ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 aprile 2021)TV: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Compagnia del Cigno 2 ha totalizzato in media 3390 spettatori (share 14.69%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 3152 spettatori (share 14.20%). Su Italia1 il film Bumblebee ha ottenuto 1290 spettatori (5.56%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha totalizzato 1216 spettatori (4.61%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 992 (3.92%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2678 spettatori (10.26%) nella puntata vera e propria e 1789 (8.07%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il film Il Miglio ...

