Simeone: “Adesso l’equilibrio mentale sarà fondamentale. Altrimenti non vinceremo nulla” (Di lunedì 26 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bilbao, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato della volata per la prima posizione in Liga: “In questo finale di campionato l’aspetto mentale sarà fondamentale. l’equilibrio emotivo sarà la chiave per andare più vicini alla vittoria. Il campionato spagnolo solitamente lo vincono Barcellona e Real Madrid, tranne nel 2014 o in un altro anno in cui ci siamo andati vicini. Durante gran parte della stagione abbiamo avuto molti punti di vantaggio, ma abbiamo capito che club come Barcellona e Madrid non sarebbero mai usciti dalla corsa al titolo. Ora c’è anche il Siviglia. Ripeto, chi ha più forza mentale andrà più vicino alla vittoria, Altrimenti non si vince ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bilbao, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diegoha parlato della volata per la prima posizione in Liga: “In questo finale di campionato l’aspettofondaemotivola chiave per andare più vicini alla vittoria. Il campionato spagnolo solitamente lo vincono Barcellona e Real Madrid, tranne nel 2014 o in un altro anno in cui ci siamo andati vicini. Durante gran parte della stagione abbiamo avuto molti punti di vantaggio, ma abbiamo capito che club come Barcellona e Madrid non sarebbero mai usciti dalla corsa al titolo. Ora c’è anche il Siviglia. Ripeto, chi ha più forzaandrà più vicino alla vittoria,non si vince ...

NeroTifoso : Autentico suicidio di Simeone, che aveva completamente la liga in pugno, adesso si fa dura.. #AthleticAtletico - murieIismo : @_enz29 Adesso esiste come lui allenatore e Simeone è sempre stato una pippa - tommcherubini : L'Atlético Madrid era in calo fisico da mesi, l'elettricità di Angelito Correa delle ultime settimane è stata una m… - tooresaltato : @iovoglioharold saròòò con teeee sii adesso andiamo a Firenze e superiamo la Juve ahaha Napoli napoli nNNNNOOOOO SI… - markitolykov : @CagliariCalcio Adesso si é mangiato un gol stile simeone -