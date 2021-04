Sarà una grande abbuffata (Di domenica 25 aprile 2021) Attenzione: a chi si trova in zona arancione o rossa la lettura di questo pezzo può causare trombi – dai nervi. Pertanto se ne consiglia la lettura solo a chi si trova in zona gialla. Lunedì farò colazione al bar De Angelis (cappuccino e bomba alla crema), pranzo da Necci (autorevoli insider mi hanno rivelato che in occasione della riapertura farà il suo debutto nella carta dei dolci una nuova torta al cioccolato di ricetta francese), mentre per l’apericena (sì, l’ho detto!) sarò da Brylla. Ho già prenotato, neanche fosse il vaccino. E per i giorni successivi ho già prenotato anche all’osteria Chiana, Dar Nasone, Santo Palato, Casa Sanchez, Cul De Sac, Blind Pig, Drink Kong, Hotel Locarno, Trimani, Ercoli, Enoteca Carso… Così fino a domenica; poi se il Lazio resta giallo, da lunedì 3 maggio si ricomincia daccapo. Colazione, pranzo, cena, merenda e aperitivo, tutto fuori casa: il 25 ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 aprile 2021) Attenzione: a chi si trova in zona arancione o rossa la lettura di questo pezzo può causare trombi – dai nervi. Pertanto se ne consiglia la lettura solo a chi si trova in zona gialla. Lunedì farò colazione al bar De Angelis (cappuccino e bomba alla crema), pranzo da Necci (autorevoli insider mi hanno rivelato che in occasione della riapertura farà il suo debutto nella carta dei dolci una nuova torta al cioccolato di ricetta francese), mentre per l’apericena (sì, l’ho detto!) sarò da Brylla. Ho già prenotato, neanche fosse il vaccino. E per i giorni successivi ho già prenotato anche all’osteria Chiana, Dar Nasone, Santo Palato, Casa Sanchez, Cul De Sac, Blind Pig, Drink Kong, Hotel Locarno, Trimani, Ercoli, Enoteca Carso… Così fino a domenica; poi se il Lazio resta giallo, da lunedì 3 maggio si ricomincia daccapo. Colazione, pranzo, cena, merenda e aperitivo, tutto fuori casa: il 25 ...

