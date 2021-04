LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 2-3, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: break del greco e trend simile al primo set (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Scappa via la smorzata di Tsitsipas che aveva provato ad attaccare la rete. 30-15 Risposta lunga del #3 al mondo. 15-15 Risposta profonda di rovescio dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto del greco che chiude con lo schiaffo a volo di diritto. 2-3 Nadal trova il diritto diagonale imprendibile e resta in scia. 40-30 Servizio e diritto di Nadal che chiude con la volée di diritto. 30-30 Gran palla corta del greco con il rovescio: game importantissimo. 30-15 CHE DIAGONALE DI Tsitsipas! Gran rovescio del greco irraggiungibile per lo spagnolo. 30-0 In corridoio il diritto lungolinea dell’ellenico. 15-0 Lungo il diritto del greco che va fuori giri dopo la difesa estenuante sulle ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Scappa via la smorzata diche aveva provato ad attaccare la rete. 30-15 Risposta lunga del #3 al mondo. 15-15 Risposta profonda di rovescio dell’iberico. 15-0 Servizio e diritto delche chiude con lo schiaffo a volo di diritto. 2-3trova il diritto diagonale imprendibile e resta in scia. 40-30 Servizio e diritto diche chiude con la volée di diritto. 30-30 Gran palla corta delcon il rovescio: game importantissimo. 30-15 CHE DIAGONALE DI! Gran rovescio delirraggiungibile per lo spagnolo. 30-0 In corridoio il diritto lungolinea dell’ellenico. 15-0 Lungo il diritto delche va fuori giri dopo la difesa estenuante sulle ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpBarcellona Dopo oltre un'ora di battaglia, #Nadal si aggiudica 6-4 il #primoset nella… - zazoomblog : LIVE Nadal-Tsitsipas 1-2 Finale ATP Barcellona in DIRETTA: break in avvio del greco - #Nadal-Tsitsipas #Finale… - zazoomblog : LIVE Nadal-Tsitsipas 2-3 Finale ATP Barcellona in DIRETTA: il greco conduce il primo set - #Nadal-Tsitsipas… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpBarcellona Via alla #finale tra #Nadal e #Tsitsipas! Seguila #live con noi! - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Barcellona 2021 - Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si sfidano per la nona volta in carriera. L’… -