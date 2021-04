Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 25 aprile 2021) In volo su Marte, gli impatti economici del covid, il segreto dei ghiri: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 25 aprile 2021) In volo su Marte, gli impatti economici del covid, il segreto dei ghiri: l’attualità scientifica. Leggi

Advertising

fra_vola : RT @UnimondoOrg: I #bagnidiforesta fanno bene alla nostra #salute. Lo sostiene la millenaria pratica giapponese, ma lo dimostra anche la #s… - nonrispondere : RT @insideoverita: L'Elefante indiano è alle prese con un'ondata terribile di Covid. Ma non tutte le notizie riportate dai media internazio… - insideoverita : L'Elefante indiano è alle prese con un'ondata terribile di Covid. Ma non tutte le notizie riportate dai media inter… - FraterVentus : RT @mymmouth: 1/: «È in gioco il destino del mondo come lo conosciamo La pseudoscienza domina le notizie Il mio appello si basa sull'append… - mymmouth : 1/: «È in gioco il destino del mondo come lo conosciamo La pseudoscienza domina le notizie Il mio appello si basa s… -