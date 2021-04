Juventus, Pirlo si arrende: «Non sono contento e neanche la società» (Di domenica 25 aprile 2021) Parole che si prestano a diverse interpretazioni quelle di Andrea Pirlo dopo Fiorentina-Juventus: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo è molto severo con il suo lavoro nella sua prima stagione con la Juventus: le parole a Sky Sport dopo la gara contro la Fiorentina. FUTURO – «Le aspettative iniziali erano diverse, sia mie che della squadra. Non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutte. Ogni gara si impara e si cerca di migliorare. Non sono contento e credo non lo sia neanche la società». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Parole che si prestano a diverse interpretazioni quelle di Andreadopo Fiorentina-: le sue dichiarazioni Andreaè molto severo con il suo lavoro nella sua prima stagione con la: le parole a Sky Sport dopo la gara contro la Fiorentina. FUTURO – «Le aspettative iniziali erano diverse, sia mie che della squadra. Non mi ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutte. Ogni gara si impara e si cerca di migliorare. None credo non lo siala». L'articolo proviene da Calcio News 24.

