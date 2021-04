Iachini: «La squadra sta crescendo. Bravo Vlahovic». Commis «Buona partita, potevamo vincere» (Di domenica 25 aprile 2021) L'allenatore viola: «Non parliamo di punto che offre tranquillità. Oggi contava di fare una prestazione importante. Ci tenevamo. potevamo anche vincere. Il primo tempo è venuto molto bene. Volevamo ripartire con attenzione anche nella ripresa, purtroppo abbiamo preso il pareggio subito. Morata ha messo la palla all'incrocio dei pali» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) L'allenatore viola: «Non parliamo di punto che offre tranquillità. Oggi contava di fare una prestazione importante. Ci tenevamo.anche. Il primo tempo è venuto molto bene. Volevamo ripartire con attenzione anche nella ripresa, purtroppo abbiamo preso il pareggio subito. Morata ha messo la palla all'incrocio dei pali» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Iachini: «La squadra sta crescendo. Bravo Vlahovic». Commis «Buona partita, potevamo vincere» - Fiorentinanews : #Iachini: 'Nel primo tempo potevamo segnare un altro gol e chiudere la partita. Al mio ritorno ho trovato una squad… - d3stiny_47 : @juventibus Ramsey 9.5: tiene a galla la Fiorentina quelle poche volte dove la sua ex squadra attaccava, ne esce co… - luigipropato10 : Ora la strada si fa sempre più in salita. Squadra scesa in campo per l'ennesima volta senza voglia e carattere,sovr… - Biancon3ro1897 : Io ce provo a essere comprensivo ma non te puoi fa prende per culo dalla fiorentina. Sovrastati a centrocampo nonos… -