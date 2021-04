Guardiola svela il futuro di Eric Garcia | “Penso che firmerà col Barcellona”

(Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la vittoria del Manchester City contro il Tottenham e il conseguente ottenimento della coppa di Lega, Pepha parlato in conferenza stampando il motivo del perché il difensorenon è stato convocato: “È uno dei miei giocatori preferiti. Spero di averne quindici come lui. Ma il motivo per cui non è stato convocato per la finale di Coppa di Lega è perchécheper il Barça”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Guardiola svela il segreto dei successi del Manchester City: 'Abbiamo un sacco di soldi'

