d’Urso perde pezzi, Moser il volo, giallo Isoardi: le 20 news della settimana (Di domenica 25 aprile 2021) news Tv, gossip, news e chicche ‘rosa’: le notizie più interessanti della settimana Pubblicato su 25 Aprile 2021 news della settimana Addio a Milva: la Pantera di Goro si è spenta a 81 anni. Da tempo aveva perso coscienza del tempo e memoria. Gianni Morandi prosegue la riabilitazione dopo essersi ustionato gravemente. “La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo…”, ha confidato l’artista di Monghidoro.Gianni non arrenderti! Eleonora Giorgi, 67 anni, si è vaccinata con AstraZeneca: “Sono stata benissimo, quella notte ho dormito come non dormivo da tempo“. Bene! Gianluca Vacchi è tornato a parlare di Blu ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)Tv, gossip,e chicche ‘rosa’: le notizie più interessantiPubblicato su 25 Aprile 2021Addio a Milva: la Pantera di Goro si è spenta a 81 anni. Da tempo aveva perso coscienza del tempo e memoria. Gianni Morandi prosegue la riabilitazione dopo essersi ustionato gravemente. “La mano, per ora, è quasi priva di mobilità e il percorso che mi porterà alla completa guarigione è ancora molto lungo…”, ha confidato l’artista di Monghidoro.Gianni non arrenderti! Eleonora Giorgi, 67 anni, si è vaccinata con AstraZeneca: “Sono stata benissimo, quella notte ho dormito come non dormivo da tempo“. Bene! Gianluca Vacchi è tornato a parlare di Blu ...

