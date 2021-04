Circular economy, al via la quarta edizione del contest nazionale di SeedUp rivolto alle start up (Di domenica 25 aprile 2021) Ha preso il via la call per la quarta edizione del contest nazionale di SeedUp “Dall’idea all’impresa green” rivolto alle start up che operano nella green e Circular economy, in particolare nei settori agrifood, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, waste management ed economia circolare. Al progetto vincitore andranno 10 mila euro per sostenere la propria attività. Leggi su 2anews (Di domenica 25 aprile 2021) Ha preso il via la call per ladeldi“Dall’idea all’impresa green”up che operano nella green e, in particolare nei settori agrifood, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, waste management ed economia circolare. Al progetto vincitore andranno 10 mila euro per sostenere la propria attività.

