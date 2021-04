Can Yaman e Diletta Leotta: sono davvero in crisi? (Di domenica 25 aprile 2021) crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? Questo è quello che si vocifera ultimamente. Alla base della crisi, scrive Gente, potrebbe esserci il fatto che Yaman sia “troppo geloso e possessivo”. Stando sempre alle voci che circolano, Can ha fatto rientro in Turchia dove avrebbe voluto portare anche Diletta per presentarla alla famiglia. Ma, a quanto pare, lei non avrebbe acconsentito alla richiesta e per questo motivo avrebbero litigato. Il matrimonio è messo dunque in discussione? La data peraltro pare sia fissata al 16 agosto. Tuttavia, si tratta solo di rumors tutto ciò va preso con le pinze, perché potrebbe essere solo frutto di invidia o di qualcuno che cerca a tutti i costi di metter loro i bastoni tra le ruote. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 aprile 2021)tra Can? Questo è quello che si vocifera ultimamente. Alla base della, scrive Gente, potrebbe esserci il fatto chesia “troppo geloso e possessivo”. Stando sempre alle voci che circolano, Can ha fatto rientro in Turchia dove avrebbe voluto portare ancheper presentarla alla famiglia. Ma, a quanto pare, lei non avrebbe acconsentito alla richiesta e per questo motivo avrebbero litigato. Il matrimonio è messo dunque in discussione? La data peraltro pare sia fissata al 16 agosto. Tuttavia, si tratta solo di rumors tutto ciò va preso con le pinze, perché potrebbe essere solo frutto di invidia o di qualcuno che cerca a tutti i costi di metter loro i bastoni tra le ruote. L'articolo proviene da Quotidianpost.

