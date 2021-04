Recovery | Donne Siciliane | ' nell' Isola i numeri peggiori sull' occupazione femminile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - "Da mesi seguiamo il dibattito sulPlan e lo facciamo perché in quel piano verranno inserite risorse per le infrastrutture sociali e per il rilancio dell'”. Lo scrivonoa pagina Facebook le. “Purtroppo la Sicilia ha isiaa presenza di infrastrutture sociali (su tutte i nidi e il tempo pieno, oltre che assistenza ad anziani e disabili) sia, tra l'altro collegate le une alle altre. Insieme a tanti movimenti e associazioni non ci siamo fermatea battaglia per i fondi avanzando richieste di attenzione specifica. In questi giorni - si legge ...